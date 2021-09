Antigo medalhado olímpico confessa-se culpado no ataque ao Capitólio dos EUA

Como parte de um acordo alcançado entre a sua defesa e os procuradores, Klete Keller admitiu a sua culpa numa das sete acusações contra o próprio durante uma audiência perante o Juiz Distrital dos EUA Richard Leon, do Distrito de Colúmbia, Washington.Além disso, Keller concordou em cooperar com o Departamento de Justiça, incluindo testemunhar em outros julgamentos e possivelmente participar em atividades de aplicação da lei sob disfarce, em troca da retirada das outras acusações.A acusação de obstrução de um processo oficial pode acarretar uma pena de prisão de 20 anos, mas as diretrizes de sentença preveem uma pena de 21 a 27 meses.

O antigo nadador foi visto num vídeo colocado online vestindo um casaco com um emblema da equipa olímpica e o nome "Estados Unidos" impresso nas mangas e nas costas.