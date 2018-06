Antigo ministro assume hoje liderança do principal partido da oposição são-tomense

Lusa30 Jun, 2018, 09:35 | Mundo

Jorge Bom Jesus disputou o cargo na quinta-feira, numa reunião alargada do Conselho Nacional do principal partido da oposição, com a ex-candidata as eleições presidenciais de 2016, Maria das Neves, que acabaria por desistir.

A eleição de Bom Jesus para o mais alto cargo do MLSTP-PSD marca o afastamento da liderança de Aurélio Martins, que os militantes acusam de manter uma relação próxima com o primeiro-ministro e presidente do partido no poder, Ação Democrática Independente (ADI), Patrice Trovoada.

O congresso marcado para 30 de junho vai reunir 900 delegados e 50 convidados, os quais irão eleger o novo líder do partido e eventual candidato ao cargo de primeiro-ministro.

Várias fontes do partido contactadas pela Lusa dizem que a possibilidade de se manter o fracionamento do partido no próximo congresso "é altamente improvável", tendo em conta que as partes desavindas "parecem ter concordado em se entenderem nos tempos mais próximos".