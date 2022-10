Antigo ministro da Saúde de Boris Johnson apoia Rishi Sunak para suceder a Truss

Javid e Sunak foram dois dos principais impulsionadores da saída de Johnson de Downing Street, após as suas demissões, no início de julho, terem dado origem a dezenas de renúncias de altos funcionários britânicos em protesto contra o então primeiro-ministro.

"O nosso país necessita desesperadamente de estabilidade económica, de decisões sensatas e de uma liderança forte. É bastante claro que Rishi Sunak tem o que é preciso para os desafios que nos esperam", escreveu Javid no Twitter, assegurando que Sunak é "a pessoa certa".

Esta foi, até ao momento, a mais clara manifestação de apoio a Sunak, que ainda não confirmou a sua participação no processo de eleições primárias para suceder a Truss, que se demitiu na quinta-feira.

O antigo ministro das Finanças apresentou-se, antes, após a saída de Boris Johnson, chegando até à disputa final, que perdeu para Liz Truss.

O Partido Conservador abriu hoje as candidaturas à segunda eleição para a liderança em três meses, depois da demissão, em julho, de Boris Johnson e de Liz Truss na quinta-feira.

A líder da Câmara dos Comuns britânica, Penny Mordaunt, tornou-se hoje a primeira candidata à sucessão de Liz Truss.

"Fui encorajada pelo apoio de colegas que querem um novo começo, um partido unido e liderança no interesse nacional", escreveu na rede social Twitter.

Mordaunt, que ficou em terceiro lugar atrás de Liz Truss e Rishi Sunak na eleição interna anterior, disse querer "unir o país, cumprir as promessas [do Partido Conservador] e vencer" as próximas eleições legislativas.

A ministra encarregada das relações com o parlamento é uma das favorita dos militantes conservadores e tem-se especulado que poderá fazer um acordo com Sunak para um desistir a favor do outro.

Para serem elegíveis, os deputados candidatos precisam do apoio de pelo menos 100 colegas até ao prazo de segunda-feira às 14:00 locais (mesma hora em Lisboa).

Uma primeira votação reservada ao grupo parlamentar Conservador está prevista para o mesmo dia caso se qualifiquem mais do que dois candidatos.

Os dois finalistas serão submetidos a um voto eletrónico dos cerca de 170.000 militantes "tory" e o resultado anunciado na sexta-feira.

OBoris Johnson e o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak são favoritos, mas nenhum ainda confirmou a candidatura.

O sucessor de Truss será indigitado primeiro-ministro e convidado pelo rei Carlos III a formar governo enquanto líder do partido com a maioria parlamentar.