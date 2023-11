Antigo ministro de Myanmar condenado a cinco anos de prisão por corrupção

Soe Htut, antigo ministro do Interior, foi demitido do conselho governamental do país em setembro e estava a ser investigado por corrupção.

"Foi acusado de acordo com as secções apropriadas da lei, o tribunal marcial tratou do seu caso e condenou-o a cinco anos de prisão", noticiou o jornal Global New Light of Myanmar.

Soe Htut "aceitou subornos e não supervisionou as empresas que não cumpriam as regras e os regulamentos financeiros do fundo de previdência do pessoal do Ministério do Interior", acrescentou o jornal.

Nos últimos meses, o exército birmanês deteve vários oficiais de alta patente das suas fileiras, numa altura em que a guerra civil afeta uma economia já em dificuldades.

A junta está também a lutar contra uma recente ofensiva no norte do país por parte de grupos de minorias étnicas, que bloqueou o comércio transfronteiriço crucial com a China e representa o mais sério desafio militar para os generais desde que tomaram o poder.