Antigo Presidente paquistanês Pervez Musharraf condenado à morte

“Pervez Musharraf foi considerado culpado ao abrigo do Artigo 6 por violação da Constituição do Paquistão”, explicou o funcionário judicial Salman Nadeem.



As acusações que pendiam sobre o antigo Presidente do Paquistão assentavam na imposição do estado de emergência no país, em 2007, ano em que a oposição interna a Pervez Musharraf começava a ganhar força. Sob esta decisão, entre novembro daquele ano e fevereiro de 2008, foram suspensas as liberdades civis e os processos democráticos, verificando-se sucessivas violações dos Direitos Humanos. Pervez Musharraf, a dado momento da História contemporânea um aliado puramente estratégico do antigo Presidente dos Estados Unidos George W. Bush, ascendeu ao poder em 1999 à boleia de um golpe de Estado.





A sentença ficou selada com os votos de dois dos três juízes do coletivo do tribunal de contraterrorismo que julgou o processo contra o antigo Chefe de Estado.



Musharraf encontra-se fora do Paquistão, pelo que foi condenado in absentia. Em novembro, o general divulgara uma mensagem em video, a partir de uma cama de hospital no Dubai, a afirmar que não estava a ser alvo de um julgamento justo.



“Servi a nação a tomei decisões pelo melhoramento do país”, alegava então o ex-Presidente, de quem se espera um recurso para o Supremo.



A Presidência de Pervez Musharraf chegou ao fim em 2008, na sequência do colapso nas urnas da formação partidária que o apoiava. Os derradeiros capítulos do poder do general ficaram marcados por constantes braços-de-ferro com o sistema judicial – Musharraf insistia em manter-se, simultaneamente, como número um das Forças Armadas e Chefe de Estado.



Musharraf esteve ao lado da Administração W. Bush na resposta aos atentados de 11 de Setembro de 2001 contra as Torres Gémeas, em Nova Iorque, e o Pentágono, em Washington. O apoio no combate ao regime Taliban no Afeganistão – tido como uma criação dos próprios serviços secretos paquistaneses – alimentou anos de violência extremista em solo paquistanês.



