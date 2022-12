Antigo primeiro-ministro dinamarquês Rasmussen regressa ao governo como MNE

Rasmussen, líder dos Moderados e que chefiou o governo em dois mandatos distintos, regressa ao executivo como um dos principais apoiantes de Frederiksen. A coligação também inclui o partido liberal Venstre, liderado por Jakob Ellemann-Jensen, que assumirá a defesa e servirá como vice-primeiro-ministro.

Os sociais-democratas terão onze pastas, em comparação com sete para os liberais e cinco para os Moderados. Em termos de género, continuará a ser um executivo composto principalmente por homens, uma vez que apenas oito dos seus membros são mulheres, de acordo com os meios de comunicação locais.

Até agora, Frederiksen chefiou um governo minoritário formado exclusivamente pelo seu partido, mas juntamente com os seus parceiros terá uma sólida maioria no parlamento formado após as eleições legislativas de 01 de novembro.