Antigo primeiro-ministro grego Papademos está a recuperar bem

Alexandre Brito - RTP 26 Mai, 2017, 10:29 / atualizado em 26 Mai, 2017, 10:29 | Mundo

Os ferimentos provocados pela explosão não colocam em risco de vida Lucas Papademos.



O antigo primeiro-ministro grego, de 69 anos, está a ser tratado a ferimentos no abdómen e na perna direita provocados pela explosão de um carta armadilhada.



"A condição médica está a progredir bem. Ainda está nos cuidados intensivos e vai lá ficar nas próximas 48 horas, não há motivo para preocupação", disse um responsável de saúde do hospital onde está internado.



As autoridades estão a tentar identificar a origem do envelope. Um ataque que, até ao momento, não foi reivindicado.



Não é a primeira vez que uma situação como esta acontece na Grécia. Em 2010, uma encomenda armadilhada matou um guarda do então ministro da Proteção Civil Michalis Chrysohoidis.