Antigo primeiro-ministro vietnamita Phan Van Kha morreu hoje em Hanoi

17 Mar, 2018

Originário do sul do Vietname e formado na União Soviética, Khai dirigiu o Governo vietnamita durante nove anos, a partir de 1997, um período de reformas que permitiu ao país transformar-se numa das economias com maior crescimento do sudeste asiático.

Phan Can Khai foi o primeiro dirigente vietnamita do pós-guerra a efetuar uma visita histórica a Washington em 2005, selando assim uma reconciliação com o antigo inimigo americano.

Um comunicado do Governo, publicado hoje, elogia o "espírito de inovação" do antigo primeiro-ministro e considera que este "pôs a funcionar os recursos de todo o setor económico, particularmente o privado, paralelamente à abertura e à integração internacional" do país.

O comunicado não precisa as causas da morte, mas o antigo responsável estava dado como doente há várias semanas.

No processo de abertura económica do país comunista e da consequente visibilidade na cena internacional, a administração não se desviou do sistema de partido único e da repressão dos opositores, presos regularmente com a menor crítica.

Nascido em 25 de dezembro de 1933 em Cu Chi, nos arredores da cidade de Ho Chi Minh, antiga Saigão, Phan Van Khai foi ativista nas fileiras da juventude revolucionária hostil ao domínio colonial francês, tendo posteriormente, com 26 anos, aderido ao Partido Comunista, pouco antes de ser enviado para estudar em Moscovo, onde permaneceu entre 1960 e 1965.

Depois de se tornar presidente da Câmara de Ho Chi Minh em 1985, Khai fez parte seis anos mais tarde do Comité político do Partido Comunista vietnamita, órgão supremo que dirigia o país.

Antes de ser nomeado primeiro-ministro, Khai foi vice-primeiro-ministro do seu mentor Vo Van Kiet, entre 1991 e 1997.