Caso Benalla. Antigo segurança de Emmanuel Macron sentenciado a pena de prisão domiciliária

Os acontecimentos remontam às manifestações do Primeiro de Maio em 2018. Protestos em Paris e um vídeo publicado noEm tribunal foi dito que, para além de ser acusado de usar ilegalmente um passaporte diplomático e de ter na sua posse arma ilegal.. O antigo segurança do Eliseu deverá assim cumprir um ano de prisão domiciliária, sendo obrigado a usar pulseira eletrónica.. O segurança foi afastado sem vencimento e só após forte pressão pública e depois da publicação do vídeo que documentava as agressões Emmanuel Macron despediu Alexandre Benalla.. Em tribunal, Benalla disse que apenas queria ajudar a polícia e que nada tinha feito de ilegal.A recusa de Macron em agir neste caso originaria um escândalo que colocou em causa o centralismo de poderes que do presidente. Emmanuel Macron rejeitou as acusações, declarando que o Eliseu nunca quis proteger Alexandre Benalla.Em tribunal, Benalla disse que não sabia que não podia utilizar o passaporte diplomático e que cometeu um erro: