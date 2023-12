Antigo vice-presidente do Equador pede asilo ao México

"Ele já pediu asilo", disse Eduardo Franco Loor à agência de notícias EFE, sem revelar mais detalhes.

Na quarta-feira, o advogado já tinha indicado que Glas iria pedir asilo, defendendo que o antigo vice-presidente está a ser perseguido por razões políticas e que sofreu um "ataque ilegal, arbitrário e inconstitucional" por parte da Procuradoria-Geral equatoriana.

Na segunda-feira, o governo mexicano confirmou que Glas solicitou "admissão e proteção" na embaixada, "expressando receio pela sua segurança e liberdade pessoal", especificando que o político foi recebido como convidado e não tinha solicitado formalmente asilo.

Caso o fosse, o México "iria analisá-lo cuidadosamente e reunir as informações necessárias para proceder em conformidade, de acordo com os tratados internacionais relevantes", sublinhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros mexicano, num comunicado.

Também na segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Equador tinha "instado as autoridades mexicanas a convidarem o senhor Glas a cooperar com as autoridades policiais", sem especificar se foi emitido um mandado de prisão ou se foram apresentadas acusações contra o antigo vice-presidente.

De acordo com o jornal equatoriano El Universo de Quito, Glas é procurado por um alegado desvio de fundos no âmbito de um contrato de obras públicas assinado após um sismo em 2016.