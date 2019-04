Antigo vice-presidente Joe Biden prepara oficialização da corrida à Casa Branca

RTP23 Abr, 2019, 19:40 | Mundo

Com uma larga vantagem sobre os outros concorrentes democratas nas sondagens realizadas antes ainda da marcação do anúncio de lançamento da candidatura, Joe Biden apresenta-se para já como o favorito para o bilhete do Partido Democrata às eleições de 2020.







Biden, nos seus 77 anos, conta com um currículo recheado: senador do Delaware por mais de duas décadas e meia (1973-2009) e dois mandatos como vice do Presidente Barack Obama, entre 2009 e 2017.





De acordo com fontes próximas do antigo vice-presidente, Joe Biden deverá fazer o anúncio por vídeo, colocando um ponto final a meses de especulações.





Biden conta igualmente com duas derrotas na tentativa de chegar à Presidência, em 1998 e 2008, o que representa por si um acréscimo de responsabilidade na candidatura para 2020. Face à sua idade e ao peso de uma terceira derrota, este novo fracasso representaria seguramente o fim da sua carreira política.

O terreno parece entretanto preparado, estando já planeados encontros com trabalhadores e eleitores em Estados-chave para a eleição: na segunda-feira em Pittsburgh (Estado da Pennsylvania), a que se seguem os Estados do Iowa, New Hampshire, South Carolina e Nevada.