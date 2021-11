Antiviral da Merck. Nova análise revela apenas 30% de eficácia face à covid-19

Há um mês, a farmacêutica norte-americana defendia uma eficácia de 50% mas um novo estudo revela que diminui apenas em 30% as hospitalizações e mortes causades pela doença.



As autoridades de saúde norte americanas continuam a acreditar na eficácia do comprimido. Levantam apenas preocupações na toma durante a gravidez.



A decisão será discutida na próxima terça-feira pelo regulador do medicamento no país.