António Costa afirma que Ursula von der Leyen tem conduzido de forma exemplar a União Europeia

Foto: António Cotrim - Lusa

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que Ursula von der Leyen tem sido "exemplar" no exercício do seu mandato de presidente da Comissão Europeia e adiantou que a presidência portuguesa do Conselho dará prioridade ao desenvolvimento do pilar social.