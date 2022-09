António Costa anunciou Fórum Global Schools2030 no Porto em 2023

António Costa revelou que Portugal vai organizar o Fórum Global Schools2030. O evento será no Porto no próximo ano. O anúncio do primeiro ministro foi feito na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde António Costa sublinhou o programa de bolsas de estudo criado por Jorge Sampaio, o apoio aos milhares de refugiados da Ucrânia e os três pilares do currículo educacional português.