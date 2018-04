Partilhar o artigo António Costa com Theresa May na terça-feira para preparar novo quadro das relações luso-britânicas Imprimir o artigo António Costa com Theresa May na terça-feira para preparar novo quadro das relações luso-britânicas Enviar por email o artigo António Costa com Theresa May na terça-feira para preparar novo quadro das relações luso-britânicas Aumentar a fonte do artigo António Costa com Theresa May na terça-feira para preparar novo quadro das relações luso-britânicas Diminuir a fonte do artigo António Costa com Theresa May na terça-feira para preparar novo quadro das relações luso-britânicas Ouvir o artigo António Costa com Theresa May na terça-feira para preparar novo quadro das relações luso-britânicas