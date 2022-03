António Costa debate segurança energética em Roma

A reunião com os chefes de Governo italiano, Mario Draghi, espanhol, Pedro Sánchez, e grego, Kyriako Mitsotakis – este último por videoconferência -, destina-se a analisar a segurança energética na Europa, em vésperas da cimeira de 24 e 25 de março, que, entre os muitos temas em agenda, será também consagrada à questão energética, à luz da guerra lançada pela Rússia na Ucrânia.













O chefe de Governo português assumiu na quarta-feira passada que esta reunião de Roma “”.No quadro do compromisso assumido pela União Europeia (UE) de se libertar da dependência do petróleo, gás e carvão da Rússia, António Costa tem defendido junto dos seus homólogos europeus a importância de se completarem as interconexões energéticas entre Portugal e Espanha e Espanha e França, considerando que a integração do mercado ibérico no mercado global é “fundamental”.O chefe de Governo adiantou que, “”, e disse esperar “”.