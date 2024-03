António Costa despede-se de altos responsáveis europeus

Segundo o gabinete do primeiro-ministro,Para hoje estão previstas reuniões com as presidentes da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, mas também com comissários de diversas pastas.António Costa vai participar na reunião do Conselho Europeu, entre quinta e sexta-feira, que, em princípio, será a última enquanto primeiro-ministro.Na quinta-feira de manhã, o primeiro-ministro cessante vai reunir-se com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, no quartel-general da Aliança Atlântica.Segue-se uma reunião do Conselho Europeu e, na sexta-feira, António Costa tem um encontro ao início da manhã com o chanceler alemão, Olaf Scholz, participando depois na cerimónia comemorativa dos 30 anos do Espaço Económico Europeu e na Cimeira do Euro.