António Costa deverá visitar a Guiné-Bissau até final do ano

", afirmou a chefe da diplomacia guineense, em entrevista à agência Lusa.





O Programa Estratégico de Cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau termina este ano, mas o próximo, para o período entre 2021-2026, já está a ser preparado há cerca de um ano pelas autoridades guineenses.

", salientou a ministra dos Negócios Estrangeiros.O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, realiza entre quinta e sexta-feira uma visita oficial a Portugal, a primeira a um país da Europa.Segundo Suzi Barbosa, durante a sua estada em Portugal, Umaro Sissoco Embaló terá um encontro com o seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, visitará a Assembleia da República, bem como a sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).No âmbito da sua deslocação, o chefe de Estado deverá reunir-se também com a comunidade guineense residente na diáspora e com empresários portugueses interessados em investir na Guiné-Bissau.