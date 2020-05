António Costa e Silva chamado pelo Primeiro-Ministro para traçar um plano estrutural para a economia

O primeiro-ministro chamou António Costa e Silva, o presidente da petrolífera Partex, para traçar um plano de recuperação económica para o país. António Costa e Silva, um independente sem passado político, já estará mesmo a negociar esse plano económico com todos os ministros do Governo.