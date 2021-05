António Costa elogia "sentido de urgência" dos 27 parlamentos

António Costa foi um dos convidados da 65.ª COSAC (Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União dos Parlamentos da União Europeia) que se realizou, por videoconferência, a partir da Assembleia da República, em Lisboa.

"A forma rápida como todos os parlamentos nacionais da UE concluíram na semana passada o processo de ratificação da decisão dos recursos próprios da União", afirmou, "demonstra bem o sentido de urgência compreendida".

"Desta vez", tudo foi feito em cinco meses e não os 28 meses que demorou a fazer na crise anterior, afirmou o chefe do Governo português, a um mês de Portugal terminar a presidência portuguesa do Conselho da UE.

No seu discurso, elogiou, igualmente, a resposta "forte e articulada" da União à crise económica e social, "a maior desde a II Guerra Mundial", causada pela pandemia de covid-19, desde março de 2020, com "o mais robusto programa financeiro" de sempre.

Desde o Banco Central Europeu, que foi "decisivo no controle dos equilíbrios financeiros", à "pronta resposta" da Comissão Europeia e do Conselho com as "linhas extraordinárias de apoio às empresas ao emprego e aos Estados necessitados" ou ainda com o processo de compra de vacinas.

Depois, falou das prioridades da presidência e apontou alguns dos objetivos alcançados, como o acordo para o Certificado Digital covid-19.

A COSAC (Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União dos Parlamentos da União Europeia) foi criada em 1989 e é a primeira conferência interparlamentar a reunir delegações de parlamentares dos Estados-membros da UE e do Parlamento Europeu para debater temas da agenda europeia.