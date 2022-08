António Costa em Maputo para a V Cimeira luso-moçambicana

À espera do primeiro-ministro, na pista da base aérea de Maputo estava a Ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique e o Embaixador de Portugal no País.



Adiada duas vezes a pedido do governo português, esta deslocação tem como principal objetivo aprofundar as relações bilaterais e a assinatura de diversos instrumentos de cooperação.



Em Moçambique vão estar também os ministros dos Negócios Estrangeiros, da Defesa e da Agricultura.



A visita de António Costa inclui ainda a presença num Fórum Económico um convívio com os portugueses que integram a missão militar da União Europeia e uma receção à comunidade portuguesa a viver na região de Maputo.