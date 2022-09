António Costa em Moçambique para visita de dois dias

António Costa vai estar dois dias na capital moçambicana, e a visita começou com uma cerimónia de homenagem no Monumento aos Heróis Moçambicanos, no qual depôs uma coroa de flores.O primeiro-ministro encontra-se depois com o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, encontro após o qual serão assinados acordos bilaterais no âmbito da cimeira.

A visita de António Costa a Moçambique foi adiada duas vezes. A primeira em novembro de 2021, devido à antecipação das eleições legislativas. A segunda em junho deste ano, foi cancelada por causa do agravamento dos incêndios em Portugal.







Numa publicação na rede social Twitter, António Costa afirmou que a V Cimeira entre Portugal e Moçambique “será um momento para consolidar as excelentes relações entre os nossos países”.







Acabei de chegar a Maputo onde realizaremos a V Cimeira entre #Portugal #Moçambique . Será um momento para consolidar as excelentes relações entre os nossos países. A hospitalidade moçambicana é bem reveladora dos profundos laços de amizade que unem os dois países. pic.twitter.com/4frV3CaJYj

— António Costa (@antoniocostapm) August 31, 2022

“A hospitalidade moçambicana é bem reveladora dos profundos laços de amizade que unem os dois países”, acrescentou.