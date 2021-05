António Costa em Paris com futuro de África na agenda

O líder do Governo português chega ao fim da tarde desta segunda-feira à capital francesa para um jantar servido no Eliseu, tendo como anfitrião o presidente francês, Emmanuel Macron. À mesa, António Costa vai sentar-se com mais de 15 líderes de países africanos, incluindo o presidente de Angola, João Lourenço, e o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi.Na manhã de terça-feira, António Costa vai encontrar-se bilateralmente com Filipe Nyusi, com o presidente do Egito, Abdul Fatah as-Sisi, com o presidente tunisino, Kais Saled, e com o chefe de Estado do Ruanda, Paul Kagame.A tarde será dedicada à cimeira, onde, entre outras temáticas, se vaiPara além dos líderes africanos, esta reunião vai ainda contar com a presença física de líderes europeus como o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, ou o líder do governo espanhol, Pedro Sanchez.Ao final da tarde, António Costa vai encontrar-se com João Lourenço, encerrando assim a sua agenda oficial na capital francesa.Tanto Filipe Nyusi como João Lourenço vão também ter encontros bilaterais com o presidente Emmanuel Macron. Na agenda de João Lourenço está ainda um encontro com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Ainda hoje, antes desta cimeira, a França vai promover a conferência internacional de apoio à transição sudanesa, onde o presidente do Conselho de Soberania da República do Sudão, Abdel Fattah Al-Burhan, e o primeiro-ministro sudanês, Abdallah Hamdok, se vão encontrar com diversos líderes africanos e com Emmanuel Macron.