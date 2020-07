António Costa enaltece qualidades de Centeno para governar Banco de Portugal

Esta posição foi transmitida por António Costa numa conferencia de imprensa conjunta com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, em São Bento, depois de interrogado sobre a sua expetativa em relação à audição do seu ex-ministro das Finanças Mário Centeno no parlamento, esta quarta-feira.



Mário Centeno vai ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República - audição obrigatória por lei antes de poder suceder a Carlos Costa no cargo de governador do Banco de Portugal, embora não tenha tem caráter vinculativo.



"Tenho a certeza de que a audição do professor Mário Centeno confirmará o que todos os portugueses foram sabendo sobre ele ao longo destes cinco anos enquanto ministro das Finanças", declarou António Costa.



O primeiro-ministro afirmou sobre Mário Centeno que é "um grande economista e um grande profissional que foi um excelente ministro das Finanças".



"Portanto, tem todos os créditos para poder ser um excelente governador do Banco de Portugal", acrescentou.