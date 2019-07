António Costa expressa apoio a programa de Ursula von der Leyen

RTP15 Jul, 2019, 16:26 / atualizado em 15 Jul, 2019, 16:28 | Mundo

António Costa, divulgou esta posição na sua conta da rede social Twitter, após a candidata designada pelo Conselho Europeu para a presidência da Comissão Europeia, ter divulgado através de carta alguns dos seus principais compromissos para os próximos cinco anos.



Je me réjouis de la lettre d’@vonderleyen qui contient des engagements assez clairs en ce qui concerne l’état de droit, l’ambition en termes de transition pour la neutralité carbonique, la promotion de l’égalité des genres. — António Costa (@antoniocostapm) 15 de julho de 2019





Aussi bien qu’une solidarité accrue envers les migrants, le développement du Pilier social et la priorité à la lutte contre le chômage des jeunes. Je souligne également les engagements pris en faveur de l’approfondissement de l’UEM, utilisant la flexibilité du PSC. — António Costa (@antoniocostapm) 15 de julho de 2019

Exprimindo-se na língua francesa, o primeiro-ministro saudou o teor da carta de escrita pela atual ministra alemã da Defesa, destacando os "compromissos claros" em matérias como "o Estado de direito, ambição face à transição para a neutralidade das emissões de carbono, promoção da igualdade de género, solidariedade com os migrantes, desenvolvimento do pilar social e prioridade no combate ao desemprego jovem".





La création de l’Instrument budgétaire pour la convergence et la compétitivité, compléter l’Union bancaire, y compris le Système de Garantie des dépôts, et le soutien à un mécanisme de réassurance chômage en tant que mécanisme de stabilisation en période de crise. — António Costa (@antoniocostapm) 15 de julho de 2019



"Destaco também os compromissos para aprofundar a UEM (União Económica e Monetária), utilizando a flexibilidade do Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas também a união bancária e a criação de um regime de resseguro do subsídio de desemprego como instrumento de estabilização em tempos de crise", acentuou a seguir o primeiro-ministro português.







Ce sont des engagements positifs qui justifient notre soutien à Ursula von der Leyen lors du vote de demain au Parlement européen. — António Costa (@antoniocostapm) 15 de julho de 2019

"São compromissos positivos que justificam o nosso apoio a Ursula von der Leyen no voto de amanhã no Parlamento Europeu", afirmou então António Costa.







Para ser eleita para a presidência da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen precisa de obter 374 votos favoráveis (maioria absoluta) entre os deputados do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, eleição que se realiza na terça-feira.

Ursula von der Leyen demite-se



Von der Leyen vai apresentar as suas orientações políticas para os próximos cinco anos em Bruxelas, que deverão ser entregues aos eurodeputados na terça-feira de manhã, antes do seu discurso em plenário e da votação ao final da tarde.

Nous espérons que le débat confirmera et clarifiera également sa vision concernant des matières comme la cohésion et le développement rural, l'importance des régions ultrapériphériques et la nécessité de répondre à la crise européenne dans le logement. — António Costa (@antoniocostapm) 15 de julho de 2019 António Costa firmou ainda esperar que se "confirme e clarifique" a visão de Ursula von der Leyen, durante o debate em plenário (no Parlamento Europeu), sobre temas como "a coesão e o desenvolvimento rural, a importância das regiões ultraperiféricas e a necessidade de responder à crise de habitação na Europa".

Caso Ursula von der Leyen não passe nesta votação, o Conselho Europeu terá de apresentar um novo nome até 30 dias depois.



My decision for Europe. pic.twitter.com/axEvKXg0oG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 15 de julho de 2019 A ministra da Defesa alemã garantiu entretanto, também na sua conta da rede Twitter, que se vai demitir do cargo esta quarta-feira, seja ou não eleita para a presidência da Comissão Europeia.

C/Lusa

Nesta eleição, os votos socialistas deverão ser determinantes. Se os socialistas e os liberais votarem ao lado do Partido Popular Europeu (PPE), Ursula von der Leyen deverá ser aprovada, embora os socialistas alemães já tenham anunciado o seu voto contra.