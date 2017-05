António Costa expressa solidariedade ao povo britânico

RTP 23 Mai, 2017, 08:57 / atualizado em 23 Mai, 2017, 09:00 | Mundo

"Deixo aqui um voto de pesar e a nossa solidariedade com o povo britânico, em particular com as vítimas e familiares do ataque em #Manchester", escreveu António Costa na conta do Twitter. Uma mensagem repetida em inglês minutos depois.

A polícia britânica indicou esta manhã que 22 pessoas morreram na explosão na Arena de Manchester, após um concerto de Ariana Grande. Há ainda a registar 59 feridos que estão a ser tratados em oito hospitais da região.

De acordo com as autoridades britânicas o responsável pela explosão foi um homem que transportava um engenho explosivo de fabrico artesanal.

A polícia acredita que o autor do ataque terá morrido na explosão, tratando-se possivelmente de um ataque suicida.

C/ Lusa