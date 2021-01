António Costa garante que "bazuca" vai implantar grandes reformas estruturais

A ideia é defendida por António Costa numa entrevista à Lusa, a propósito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) e na qual se manifesta preocupado com a capacidade de execução dos fundos europeus.





"Claro (que estou preocupado). É uma grande oportunidade, mas de uma enorme responsabilidade e exigência, porque entre a conclusão do atual Portugal2020, o arranque do próximo, mais um programa de recuperação, nós vamos ter em média, por ano, a possibilidade de investir o dobro do que temos investido na média dos melhores anos desde que aderimos à União Europeia", diz o primeiro-ministro.





António Costa considera que isto vai exigir "obviamente" um grande esforço, razão pela qual o programa que foi desenhado "procura ser muito descentralizado na sua execução, de forma a chamar o maior número de atores".





Entre esses "atores", o primeiro-ministro refere a administração, empresas, comunidades, misericórdias, cooperativas, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e autarquias locais, de modo a que "de forma bastante descentralizada" todos sejam "mobilizados" para a execução do programa, "que tem um potencial transformador do nosso país muito grande".





"Desenhámos este programa para contribuir para uma reanimação imediata da economia, mas com os olhos postos no futuro. No primeiro pilar das vulnerabilidades, vamos (...) fazer reformas estruturais no Serviço Nacional de Saúde, desde logo nos cuidados continuados, nos cuidados de saúde primários, permitindo internalizar no Serviço Nacional de Saúde muita despesa que temos com diagnóstico no setor privado", declara.





Uma grande reforma na área da habitação -- assegurando uma "habitação digna" para 26 mil famílias até aos 50 anos do 25 de Abril (2024) - é outra das prioridades mencionadas e que, segundo António Costa, se liga ao "programa para a erradicação das bolsas de pobreza, em particular nas áreas metropolitanas", cuja geografia ficou "muito evidente" durante a pandemia.





António Costa refere também que o aumento do potencial produtivo vai ser feito com um "investimento muito forte" nas qualificações e na inovação, "com um programa radicalmente novo que visa criar quatro, cinco grandes projetos mobilizadores".

Na área da transição digital, o chefe do Governo destaca "um programa fortíssimo" na digitalização da escola - aquisição de equipamentos, formação de recursos humanos, conteúdos, reforço das redes - e na administração pública para criar um "hiper-Simplex".





Costa defende diálogo a 27 porque "para rutura já chegou o Brexit"





As divergências dentro da União Europeia (UE) existem e devem ser assumidas e resolvidas através do diálogo, defende o primeiro-ministro, António Costa, frisando que "para rutura já chegou o `Brexit`".





O primeiro-ministro afirma, no entanto, que há "linhas vermelhas" e o respeito pelo Estado de direito é uma delas.





"Acho que seria mau procurarmos fingir que não existem essas divergências, os problemas só se resolvem quando são assumidos e se conversa francamente sobre eles", sustenta António Costa quando questionado sobre as divisões surgidas na UE com a crise pandémica.





"É muito claro que, hoje, os 27 Estados-membros não têm todos a mesma visão sobre o que a Europa deve ser, nem sequer têm todos a mesma vontade que a Europa seja aquilo que já é. (...) Porventura, a presença do Reino Unido escondeu muitas destas posições nacionais, que ficaram, digamos, a descoberto com a saída do Reino Unido", afirma, exemplificando com as diferenças em temas como as migrações ou a solidariedade orçamental.





António Costa considera que "seria um péssimo sinal" a União Europeia bloquear o acordo de investimento com a China, concluído há dias, para se coordenar com os Estados Unidos, porque a Europa deve ser um ator global autónomo.





O primeiro-ministro afirma também que este é "um momento imperdível" para uma Cimeira UE-África e que há "todas as condições" para que a Cimeira UE-Índia "possa ser um marco no relacionamento futuro da União Europeia com a União Indiana".





A UE e a China chegaram na quarta-feira a um acordo de princípio sobre investimentos, em negociação há sete anos, acordo que pode suscitar tensão com a nova administração norte-americana, semanas depois de Joe Biden ter proposto um diálogo transatlântico sobre "o desafio estratégico colocado pela crescente assertividade internacional da China".





"É um processo que estava em curso, seria também um péssimo sinal bloquearmos essa negociação ou condicionarmos essa negociação em função de outros", afirma António Costa em resposta a uma questão sobre se essa negociação não deveria ter sido coordenada com a nova administração norte-americana.





"Se a Europa quer ser um ator global, e não pode deixar de querer ser, a sua autonomia estratégica passa por ter uma capacidade de diálogo com cada um dos outros atores mundiais. Tem que se relacionar com os Estados Unidos, a China, a Austrália e a Nova Zelândia, a Índia, África. Tem de se relacionar com todos e não pode estar dependente de terceiros para conversar com os demais", defende.





Segundo o primeiro-ministro, o acordo entre Bruxelas e Pequim "garante uma segurança recíproca de abertura de mercado" e "relações de investimento que asseguram e respeitam todas as regras de segurança de um lado e de outro".





António Costa assegura que Portugal tem "todo o interesse" num "novo clima da relação com os Estados Unidos", "o aliado mais importante da União Europeia, à parte o Reino Unido", apontando "sinais positivos e encorajadores", como a intenção de Biden de regressar ao Acordo de Paris e "a visão multilateral que tem".





Em relação a África, central na agenda externa da presidência portuguesa, o primeiro-ministro espera que a evolução da pandemia, que impediu a realização de uma Cimeira União Europeia - União Africana em 2020, permita "lá para a primavera" realizar "finalmente essa Cimeira".





"Já manifestámos ao presidente do Conselho (Europeu, Charles Michel) que temos todo o interesse e disponibilidade para (...) que essa cimeira possa ter lugar na nossa presidência, naturalmente em Bruxelas, e estamos a trabalhar nisso. Espero que a pandemia assim o permita", afirma, apontando que, não sendo possível, haverá "outras vias", como "reuniões com as diferentes organizações regionais do continente africano".





Sobre a Cimeira UE-Índia, marcada para 8 de maio, no Porto, António Costa aponta que em 2020 houve já uma reunião formal UE-Índia, pela primeira vez em quatro anos, na qual Nova Deli apresentou "uma agenda muito ambiciosa", "um excelente auspício da vontade da Índia de avançar nesta relação".





"Acho que temos as condições criadas para que em 2021 esta cimeira UE-Índia possa ser um marco no relacionamento futuro da União Europeia com a União Indiana", assegura, frisando que "a Índia é um parceiro óbvio da Europa".





Aposta no social "é crítica" para que "ninguém fique para trás”





O primeiro-ministro, António Costa, define a aposta da presidência portuguesa no social como "crítica" para assegurar que "ninguém fique para trás" nas mudanças que a digitalização e as alterações climáticas vão impor à economia.





António Costa aponta também o desenvolvimento da Europa Social como "absolutamente essencial" para "dar confiança" aos cidadãos e, dessa forma, esvaziar a agenda do populismo.





O Governo definiu a Europa Social como "o foco" e "o coração" da presidência portuguesa e espera ver aprovada na Cimeira Social marcada para maio, no Porto, uma declaração sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais em que os 27 assumam que o emprego, as competências e a proteção social são elementos centrais da recuperação económica da UE.





"Este é um tema crítico porque, como temos visto, os desafios que nos são colocados pelas alterações climáticas e pela transição digital requerem um fortíssimo investimento na formação, na requalificação profissional, para que ninguém fique para trás, um fortíssimo investimento em inovação, para que as pequenas e médias empresas possam ter uma oportunidade de crescer e de se inserir nas cadeias de valor global a partir dos mercados digitais, e exigem uma proteção social sólida que assegure que ninguém é sacrificado", afirma.





Uma crise política "é um cenário que não me passa pela cabeça"





O primeiro-ministro, António Costa, rejeita qualquer cenário de crise política em Portugal, e diz que a tarefa principal é combater a pandemia de covid-19 e recuperar a economia, encarando com tranquilidade o desenvolvimento da legislatura.





"Ninguém compreende que no momento em que estamos a fazer uma luta enorme para conter a pandemia, para tratar as pessoas que estão doentes, para evitar mais mortes, para segurar as empresas, para segurar os empregos, para proteger os rendimentos, alguém se ponha agora a abrir crises políticas. É um cenário que a mim não me passa pela cabeça", afirma o primeiro-ministro.





António Costa questiona, aliás, quem poderia ter interesse em criar uma crise, considerando que quem o fizer será penalizado.





"Aquilo, aliás, que nós podemos constatar é que todos os partidos que quiseram dificultar a aprovação do Orçamento do Estado para 2021, a fazer fé em todas as sondagens, e não podem estar todas erradas, todos eles estão a ser penalizados pelos portugueses", refere.





Apesar disso, o primeiro-ministro recusa que se possa inferir que havendo uma recuperação económica, isso se possa traduzir em ganhos de popularidade para o Governo.





E acrescenta: "para além da pandemia, há o esforço de recuperação económica que tem que arrancar, agora em 2021, e que tem que ser acelerado".





Segundo o primeiro-ministro, num contexto de dificuldade de concretização do programa de recuperação, "qualquer descontinuidade só vai complicar a execução" do mesmo, "porque todos os compromissos vão ter que ser assumidos até 2023".





"A execução pode-se estender até 2026, mas os compromissos têm que ser assumidos até 2023. Portanto, não temos aqui tempo a perder com crises políticas, temos que nos focar muito claramente naquilo que, do nosso ponto de vista, a nossa prioridade é muito clara: conter a pandemia, recuperar a economia. É nisso que nos vamos centrar no próximo ano", conclui.





Não vacinar os líderes em primeiro lugar foi "a opção correta"







O primeiro-ministro considera que foi correta a opção tomada pela “task force” técnica de não começar a vacinação pelos primeiros-ministros ou presidentes, como aconteceu em outros países.





António Costa defende igualmente os critérios estabelecidos pela “task force” técnica, que definem os momentos da vacinação de cada um, por razões de doença, idade, ou funções exercidas, tendo também em conta as quantidades que vão sendo disponibilizadas.





"Noutros países, houve a ideia de que deviam começar pelos primeiros-ministros ou pelos presidentes para darem o exemplo, mas desse ponto de vista a opção que fizemos foi a correta", diz o primeiro-ministro.





Ao contrário do que acontece em outros Estados, há em Portugal um plano nacional de vacinação permanente e um historial neste capítulo, que faz com que, "mesmo não sendo as vacinas obrigatórias", os portugueses não tenham "uma resistência à ideia da vacinação", nota António Costa.





"Nós sabíamos que (o primeiro lote) tinha 9.750 doses, (como poderíamos) querer pôr como primeira prioridade um universo de 150 mil pessoas, que são os utentes e funcionários dos lares? Como é que se fazia a seleção? Moeda ao ar?", indaga o primeiro-ministro.





Assim, refere, "as 9.750 doses aplicadas aos profissionais considerados prioritários nos hospitais de primeira linha é um critério compreensível, que responde a uma necessidade efetiva e que é possível realizar, como foi". "Pela minha parte, quando chegar a minha vez, serei vacinado", acrescenta.





O primeiro-ministro também considera que o facto de terem sido os profissionais de saúde os primeiros a ser vacinados "transmite a todos uma enorme confiança", para além de que há "uma razão óbvia", a de que tinha de se começar "por proteger quem nos pode proteger", afirmou a concluir.