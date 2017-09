António Costa hoje em Talin para jantar informal de líderes da União Europeia

Lusa28 Set, 2017, 07:14 | Mundo

O jantar de trabalho informal antecede uma "cimeira digital", que terá lugar na sexta-feira em Talin, capital da Estónia, e na qual António Costa não participará, regressando a Portugal para o último dia de campanha para as eleições autárquicas.

O mesmo sucede com o chefe de Governo espanhol, Mariano Rajoy, que se debate internamente com o polémico referendo previsto para domingo na Catalunha e também anunciou a sua ausência da cimeira.

Na carta-convite endereçada aos chefes de Estado e de Governo da UE para o jantar informal de hoje, o presidente do Conselho, Donald Tusk, lembra que, na sequência da vitória do `Brexit` no referendo de junho de 2016 no Reino Unido, teve início, há um ano (setembro de 2016), em Bratislava, capital da Eslováquia, uma reflexão sobre o futuro da UE a 27.

Apontando uma série de áreas em que considera que ainda há "trabalho árduo" pela frente -- como por exemplo na política migratória, na Defesa, no aprofundamento da União Económica e Monetária e nas relações externas -, Tusk reconhece que "não é possível debater todas estas questões em Talin", mas sustenta que o jantar de hoje constitui "uma boa oportunidade" para discutir a abordagem a seguir, até com vista à organização da agenda de trabalho do Conselho.

"Para garantir uma troca de pontos de vista informal, aberta e franca sobre estas questões, não haverá documentos sobre a mesa e não sairão conclusões escritas da nossa discussão", apontou, na carta enviada há uma semana às capitais.

O jantar informal desperta mais atenções do que a cimeira de sexta-feira, cuja agenda tecnológica é "eclipsada" pela atualidade europeia, designadamente a recém-reeleição da chanceler alemã Angela Merkel, o projeto do Presidente francês, Emmanuel Macron, para a Europa, e a nova ronda de negociações para o `Brexit`.