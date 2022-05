António Costa inicia visita à Ucrânia

À chegada à capital ucraniana, António Costa afirmou aos jornalistas que está em Kiev para "responder ao convite" do chefe de Estado ucraniano. Refere também que a visita se realiza também para que se possam concretizar "os apoios que temos negociado de forma bilateral com a Ucrânia".



Portugal quer continuar a apoiar a Ucrânia "nesta luta muito dura que tem vindo a travar", destacando o "direito à soberania e integridade territorial" do país, bem como à "reconquista da paz".



O primeiro-ministro indicou que irá, em conjunto com o vice-primeiro-ministro dos Negócios Estrangeiros, visitar uma das zonas mais atingidas pela guerra.