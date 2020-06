António Costa quer criação do fundo de recuperação já em julho

Em entrevista ao jornal catalão "La Vanguardia", o primeiro-ministro português defende "uma resposta urgente" com a criação de um fundo de recuperação já no primeiro Conselho Europeu, sob presidência da Alemanha.



O chefe do exeuctivo admite ainda que a ministra espanhola Nadia Calviño suceda a Mário Centeno na presidência do Eurogrupo.



Confessa que "seria muito importante que esse posto se mantivesse na família socialista".