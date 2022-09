António Costa reage com "tristeza" à notícia da morte de Isabel II

"É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Sua majestade a Rainha Isabel II", escreveu o chefe de Governo.



António Costa referiu que "o reinado de 70 anos marcou a história britânica desde a segunda grande guerra", enviando "sentidas condolências à família real e ao povo do Reino Unido"