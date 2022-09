António Costa satisfeito com progressos no processo de paz em Moçambique

"Manifestar a minha congratulação pela evolução muito positiva que se registou desde a nossa anterior cimeira em 2019, no processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração" do braço armado da Renamo, afirmou Costa.

O governante português fez a avaliação, numa declaração à comunicação social, no final de um encontro de cortesia com a presidente da Assembleia da República de Moçambique, Esperança Bias.

António Costa assinalou que os progressos na estabilização da situação política e militar no país africano "selam a paz interna".

Costa destacou a importância do parlamento moçambicano no aprofundamento do processo de paz, democracia e das relações de cooperação com Portugal.

"Nos Estados democráticos, as relações não são só entre governos, são também entre parlamentos", enfatizou.

Por seu turno, a presidente da Assembleia da República de Moçambique agradeceu a Portugal pelo apoio que tem prestado em vários domínios, realçando a ajuda no combate aos grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, região norte, e na assistência humanitária às vítimas das calamidades naturais.

"Portugal tem estado com Moçambique nos momentos mais difíceis, como no combate ao terrorismo e desastres naturais", frisou Esperança Bias.

Bias reconheceu também a ajuda de Portugal no combate à pandemia de covid-19, realçando o caráter excecional do apoio num contexto em que o país europeu também foi severamente assolado pela emergência sanitária.