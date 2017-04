António Costa trava comboios de alta velocidade

"A discussão sobre a alta velocidade é uma discussão que um dia inevitavelmente voltará, mas não creio que esse dia esteja no calendário desta legislatura [2015-2019] ou que esteja mesmo no calendário da próxima legislatura" [2019-2023], disse António Costa num jantar da Câmara de Comércio Hispano Portuguesa na capital de Espanha.



Para o chefe do Governo português "é uma discussão que foi perdida, é um assunto encerrado por muitos e bons anos", como registou a jornalista Daniela Santiago.



No discurso que fez durante o jantar, António Costa incentivou os empresários presentes a investirem em Portugal, um país que considerou estar num momento de mudança e cada vez mais atrativo para o investimento estrangeiro.



O chefe de Governo recordou que o porto de Sines é aquele que mais perto está de Madrid e estimulou os empresários espanhóis a usarem-no como porta de entrada e saída das suas mercadorias para o resto do mundo.



Lisboa e Madrid realizam a 29 e 30 de maio próximo a habitual cimeira ibérica, que desta vez terá lugar no norte de Portugal.