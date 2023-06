António Costa. UE tem de "perceber que a imigração não é um problema"

Olivier Matthys - EPA

As migrações são certamente o tema que mais vai ocupar os chefes de Estado e de Governo durante o Conselho Europeu. O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, antes de começar uma reunião do Conselho Europeu, que a UE tem de "perceber que a imigração não é um problema, mas uma necessidade".