António Costa visita Iraque e destaca esforço dos militares portugueses

Foto: Paulo Vaz Henriques - Lusa

Para António Costa, o papel dos militares portugueses em missões fora do país é combater de perto a origem da ameaça. Para agradecer este esforço, particularmente difícil no Natal, o primeiro-ministro visitou o contingente português no Iraque.