António Guterres apela à defesa dos idosos. "Ninguém é prescindível"

"As pessoas idosas têm o mesmo direito à vida e à saúde que as outras", frisou António Guterres, numa mensagem vídeo transmitida na sexta-feira, em que recordou que a taxa de mortalidade por covid-19 nas pessoas com mais de 80 anos é cinco vezes superior à média global.