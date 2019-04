António Guterres apela ao diálogo entre forças em confronto na Líbia

António Guterres está de visita ao país numa altura em que as forças leais ao General renegado Khalifa Hifter tomaram uma cidade a 50 kms de Tripoli.



Trata-se da posição mais próxima da capital que alguma vez as forças de Hifter alcançaram, numa tomada a que chamam "marcha da vitória".



António Guterres visitou ainda um Centro de detenções de refugiados em Tripoli e considerou chocantes as condições a que estão sujeitos os cerca de 4 mil migrantes africanos.



É a primeira visita de um Secretário-geral das Nações Unidas ao país desde as revoluções de 2011 que acabaram por derrubar o ditador Muhamar Khadafi.