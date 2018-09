Partilhar o artigo António Guterres avisa que sucesso das negociações entre Coreias depende do envolvimento dos EUA Imprimir o artigo António Guterres avisa que sucesso das negociações entre Coreias depende do envolvimento dos EUA Enviar por email o artigo António Guterres avisa que sucesso das negociações entre Coreias depende do envolvimento dos EUA Aumentar a fonte do artigo António Guterres avisa que sucesso das negociações entre Coreias depende do envolvimento dos EUA Diminuir a fonte do artigo António Guterres avisa que sucesso das negociações entre Coreias depende do envolvimento dos EUA Ouvir o artigo António Guterres avisa que sucesso das negociações entre Coreias depende do envolvimento dos EUA