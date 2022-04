António Guterres chega ao final da tarde a Kiev

Segundo os enviados da RTP a Kiev, Hélder Silva e André Mateus Pinto, os ataques russos destruíram muitas as infraestruturas ferroviárias da Ucrânia.



Para quinta-feira, o secretário-geral da ONU tem agendado encontros com o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros e de seguida com o presidente Zelensky.