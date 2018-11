António Guterres concede prioridade a África

Entrevistado na última noite na RTP, o secretário-geral das Nações Unidas diz que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) pode ajudar a inverter a situação em África.





As Nações Unidas falham se falhar a paz e o desenvolvimento em África. Palavras de António Guterres.







O líder da ONU considerou ainda que “os países têm direito a definir as suas próprias políticas migratórias”, mas sublinhou que “também há normas internacionais de proteção dos refugiados que devem ser respeitadas”, nomeadamente em situação de opressão política ou de conflito.



As Nações Unidas já tinham manifestado preocupação sobre a alegada saída forçada de Angola de cerca de 200.000 cidadãos da vizinha República Democrática do Congo (RDCongo) em outubro, admitindo que pode gerar uma crise humanitária e exortando os Governos dos dois países a trabalharem juntos para garantirem um “movimento populacional” seguro.



António Guterres foi também questionado sobre o impasse nos preparativos das eleições na Guiné Bissau situação que está a seguir com todo o interesse, mantendo reuniões com os vários atores políticos e regionais da Guiné-Bissau, bem como responsáveis das Nações Unidas.