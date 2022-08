António Guterres denuncia lucros "imorais" da indústria petrolífera com crise energética

António Guterres apelou os Governos a intervir e a taxar estes lucros.





“É imoral que as empresas petrolíferas e de gás consigam lucros recorde graças a esta crise energética, à custa das populações e das comunidades mais pobres, com custos colossais para o clima” declarou na conferência de imprensa de apresentação da publicação do terceiro relatório das Nações Unidas sobre as consequências mundiais da invasão da Ucrânia por parte da Rússia.







Os lucros combinados do setor orçaram os 100 mil milhões de dólares só no primeiro trimestre do ano, denunciou o secretário-geral da ONU.





“Apelo todas as populações a enviar uma mensagem clara à indústria de energias fósseis e aos accionistas: esta ganância ridícula castiga os mais pobres e os mais vulneráveis, ao mesmo tempo que destrói a nossa única casa comum, o planeta”, apontou ainda Guterres.

"Vaga de revoltas"



O relatório da ONU sublinha que, desde a avaliação de junho “os impactos da crise do poder de compra fazem-se sentir mais profundamente e mais amplamente em todo o mundo”.





Até finais de 2022, 345 milhões de pessoas poderão encontrar-se em situação de insegurança alimentar em 82 países, o que equivale a mais 47 milhões, devido à guerra na Ucrânia, lembra ainda o documento.







“Muitos países em desenvolvimento estão a afogar-se em dívidas, sem acesso aos financiamentos, lutam para se erguer da pandemia de Covid-19, e poderiam resvalar para o precipício”, alertou António Guterres, apontando “sinais de uma vaga de revoltas económicas, sociais e políticas que não irão poupar nenhum país”.





Neste contexto, o relatório, que aborda precisamente a “grande crise energética”, apela os Governos a identificar as populações mais vulneráveis e a permitir-lhes o acesso a uma energia “acessível”.

O texto pede nomeadamente aos Governos que reduzam a procura de energia, como por exemplo redução do aquecimento e do uso de ar-condicionado, redução das viagens aéreas ou ainda da renovação de edifícios, a par da aceleração do desenvolvimentos das energias renováveis, de forma a que a crise energética possa ser enfrentada sem por em causa os compromissos para limitar o aquecimento climático.



Investigação de crimes na Ucrânia



O secretário-geral das Nações Unidas anunciou ainda a intenção de enviar uma missão à Ucrânia para investigar o bombardeamento de um centro em Olenikova onde separatistas pró-russos mantinham dezenas de prisioneiros ucranianos.





António Guterres disse esperar que tanto a Ucrânia como a Rússia aceitem os termos de referência para a missão poder realizar-se.





Moscovo foi o primeiro a acusar as tropas ucranianas de terem bombardeado o centro de detenção em Olenikova, com Kiev a negar e a devolver acusações à Rússia. Pelo menos 57 prisioneiros de guerra morreram no ataque, a 29 de julho.







O chefe de Estado Maior ucraniano afirmou que o ataque visou ocultar o uso de tortura e a execução dos detidos.





Tanto a Rússia como a Ucrânia exigiram uma investigação, afirmou Gueterres em conferência de imprensa, acrescentando que os termos de referência da missão estão a ser preparados.