António Guterres emite apelo à união e à reconstrução da confiança

RTP31 Dez, 2017, 10:59 | Mundo

"Queridos amigos em todo o mundo, Feliz Ano Novo", começa por dizer, no vídeo em alta resolução, o secretário-geral da ONU.



"Há um ano, quando iniciei o meu mandato, lancei um apelo à paz para 2017. Infelizmente, o mundo seguiu, em grande medida, o caminho inverso", refere Guterres.



O secretario-geral da ONU revela que vai lançar, desta vez, um outro apelo, um alerta.



"No primeiro dia do ano de 2018 não vou lançar um novo apelo. Vou emitir um alerta ao mundo", afirma, desalentado com o balanço que faz em seguida do seu primeiro ano de mandato.



"Os conflitos aprofundaram-se e novos conflitos emergiram. A ansiedade global relacionada com as armas nucleares atingiu o seu pico desde a guerra fria", começa por apontar.



"As alterações climáticas avançam mais rapidamente do que os nossos esforços para as enfrentar. As desigualdades acentuam-se. E assistimos a violações horríveis dos direitos humanos. Os nacionalismos e a xenofobia estão a aumentar", reflete ainda Guterres."Ao começarmos 2018 apelo à União. Acredito verdadeiramente que podemos tornar o mundo mais seguro. Podemos solucionar os conflitos, superar os ódios e defender os valores que temos em comum", afirma."Mas só poderemos faze-lo em conjunto", sublinha, no que poderá vir a ser entendido como um recado ao Presidente dos EUA, Donald Trump, apesar do apelo a um novo compromisso não nomear ninguém."Apelo aos líderes de todo o mundo para o seguinte compromisso do Ano Novo: estreitem laços. Lancem pontes. Reconstruam a confiança reunindo as pessoas em torno de objetivos comuns", recomenda."A união é o caminho. O nosso futuro depende dela", lembra."Desejo a todos paz e saúde em 2018. Obrigado", termina a mensagem.