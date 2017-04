António Guterres encontra-se com Donald Trump pela primeira vez

Inês Geraldo - RTP 21 Abr, 2017, 19:49 | Mundo

António Guterres esteve na Casa Branca onde se encontrou, primeiramente, com Herbert Raymond McMaster, Conselheiro da Segurança Nacional americana, juntando-se depois a Donald Trump, revelou um porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric.



Dujarric disse que “o Secretário-Geral e o presidente concordaram em encontrar-se de novo no futuro” e que a reunião entre ambos foi “construtiva e interessante”. Esta é a primeira vez que António Guterres se encontra com Donald Trump após ter sido eleito Secretário-Geral da ONU.



Donald Trump propôs a António Guterres um corte na ajuda que os Estados Unidos dão às Nações Unidas. O presidente norte-americano quer pagar menos 28 por cento para ajuda a estrangeiros. Os Estados Unidos é quem mais contribuiu monetariamente para a ONU.



Pagam 22 por cento do orçamento principal de 5,4 mil milhões de dólares e têm participação em 28,5 por cento dos orçamentos para missões de paz. Donald Trump está a rever as contribuições e parcerias que tem com as Nações Unidas com o objetivo de renovar uma boa parte delas.



Ainda durante o mês de Abril os Estados Unidos vão parar o financiamento à UNFPA, uma organização internacional que trabalha sobre assuntos relacionados com planeamento familiar e saúde materna e das crianças, em mais de 150 países.



António Guterres pediu que o presidente norte-americano reconsiderasse a decisão por colocar em causa o bem-estar de milhões de mulheres e crianças vulneráveis em todo o mundo.