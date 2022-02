António Guterres na hora "mais triste". "Presidente Putin, impeça as tropas de atacar a Ucrânia"

"Se, de facto, uma operação está a ser preparada, só tenho uma coisa a dizer do fundo do meu coração: Presidente Putin, impeça as tropas de atacar a Ucrânia. Dê uma oportunidade à paz. Muitas pessoas já morreram", disse António Guterres, durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.