António Guterres na Ucrânia. "A guerra é um absurdo no século XXI"

O secretário-geral das Nações Unidas reúne-se esta quinta-feira com o presidente ucraniano em Kiev. Antes do encontro com Volodymyr Zelensky, António Guterres disse imaginar as suas "netas a fugir em pânico, com parte da família talvez morta".