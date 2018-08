António Guterres pede castigo para políticos de Myanmar

Foto: EPA/Salvatore di Nolfi

Uma declaração que surge no momento em que se pede, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que os responsáveis militares de Myanmar sejam julgados pela justiça internacional.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, esteve nesta reunião do Conselho de Segurança e, disse que aquilo que é dito no relatório e as recomendações que são feitas devem ser consideradas de forma séria.



Guterres contou o que ouviu dos próprios refugiados Rohingya.



António Guterres lamenta a recusa em cooperar por parte das autoridades de Myanmar com as entidades e mecanismos de Direitos Humanos das Nações Unidas.



Durante a reunião do Conselho de Segurança, a embaixadora norte-americana foi uma das vozes em defesa dos Rohingya.



A China e a Rússia têm dito que preferem privilegiar o diálogo para resolver a crise e permitir o regresso dos refugiados Roynghia.



António Guterres reconheceu já que não há condições para que os refugiados Roynghia regressem em segurança a Myanmar.