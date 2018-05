António Guterres quer mais respeito pelo jornalismo e jornalistas

Foto: Reuters

António Guterres explica que os “jornalistas mostram os desafios locais e globais e narram as histórias que precisam de ser contadas” e o serviço destes elementos para o público é incalculável.



Pede ainda que as leis que defendem o jornalismo independente e a liberdade de expressão devem ser “adotadas, implementadas e reforçadas”.



Para o secretário-geral das Nações Unidas, os crimes contra esta classe têm de ser condenados e pede aos governos que reforcem a liberdade de imprensa pelo direito à verdade.



No ano passado morreram 71 jornalistas, e este ano, de acordo com Comité de Proteção aos Jornalistas, o número de mortos no ato da função já vai em 26.