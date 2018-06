António Guterres saúda "etapa importante" na cimeira de Singapura

Lusa12 Jun, 2018, 17:22 | Mundo

Num comunicado, Guterres apelou a todas as partes para "aproveitarem esta oportunidade histórica" e disponibilizou mais uma vez a experiência da ONU para se atingir o objetivo expresso por Trump: desmantelar o arsenal nuclear de Pyongyang.

O Presidente dos Estados Unidos disse hoje no final da cimeira estar preparado para iniciar uma nova etapa nas relações com a Coreia do Norte e que Kim Jong-un se comprometeu com a desnuclearização completa do arsenal de Pyongyang.

Questionado sobre esta questão crucial depois de décadas de tensão sobre as ambições atómicas de Pyongyang, Trump afirmou que o processo de desnuclearização poderá começar "muito rapidamente".

A Agência Internacional de Energia Atómica também se declarou "pronta para realizar quaisquer atividades de verificação" sobre os complexos nucleares norte-coreanos no âmbito do acordo conseguido na cimeira de Singapura, saudado pelo secretário-geral do organismo, Yukiya Amano.