António Guterres viaja no sábado para Cabo Verde e terá encontros com PM e PR

"Amanhã [sábado], o secretário-geral desloca-se a Cabo Verde a convite do primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva. Ele vai estar presente no `Ocean Summit`, que se realiza no Mindelo, na ilha de São Vicente, durante uma escala da Ocean Race", indicou o porta-voz da ONU Farhan Haq, no seu `briefing` diário à imprensa em Nova Iorque.

De acordo com Haq, Guterres manterá, na tarde de sábado, um encontro bilateral com Ulisses Correia e Silva, a que se seguirá uma sessão de imprensa.

Logo a seguir, o líder das Nações Unidas participará no evento `Prime Minister Speaker Series`.

O porta-voz apresentou ainda detalhes do discurso que António Guterres fará na Cimeira do Oceano, onde deverá alertar "que a humanidade está a travar uma guerra sem sentido e autodestrutiva contra a natureza, e que o oceano está na linha de frente da batalha - o que significa que os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, como Cabo Verde, também estão".

A visita de António Guterres ao Estado africano terminará com um encontro com o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, concluiu Farhan Haq.

O `Ocean Summit`, cimeira focada nos oceanos e na sua proteção, é organizado pela The Ocean Race, em parceria com o Governo de Cabo Verde, e contará com a presença de várias figuras políticas, como o primeiro-ministro português, António Costa.

A Ocean Race é considerada a maior e mais antiga regata à vela de volta ao mundo.

A competição - que chegou a estar planeada para o período de 2021/2022, mas foi adiada para 2023 devido à pandemia de covid-19 - deverá percorrer ao longo dos seis meses de competição de volta ao mundo, por cerca de 32.000 milhas náuticas (59.296 quilómetros), em categorias separadas, até terminar no verão em Génova, Itália, quando se comemoram os 50 anos desta prova, segundo a organização.