Antonio Tajani. Força Itália apoia NATO e é contra a invasão russa

"Estou aqui para confirmar, mais uma vez, a posição do meu partido, a minha posição pessoal e a posição do líder do meu partido, que é totalmente a favor da NATO e das relações transatlânticas, a favor da Europa e contra a inaceitável invasão da Rússia na Ucrânia", disse Antonio Tajani.

Berlusconi, antigo primeiro-ministro e magnata dos meios de comunicação em Itália, causou polémica após a divulgação de uma gravação áudio, divulgada pela agência de notícias LaPresse, na qual referiu que restabeleceu os laços com o Presidente russo, Vladimir Putin, por meio da troca de prendas e cartas, sugerindo ainda que as ações do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, forçaram a invasão de Moscovo.

Berlusconi declarou que ele mesmo teria transmitido a mensagem ao PPE, mas que não poderia estar presente na reunião de hoje em Bruxelas devido às consultas para a formação do Governo, com o Presidente italiano Sergio Mattarella.

"Deleguei no vice-presidente [do FI], Antonio Tajani, a apresentação da minha posição pessoal e da Força Itália, que há uma adesão plena e total aos valores da UE e da Aliança Atlântica", disse Berlusconi na rede social Facebook.

Esperava-se que Tajani fosse nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Giorgia Meloni, mas os partidos da oposição disseram que não deveria ascender ao cargo devido ao que o líder da FI disse sobre a guerra na Ucrânia.

O presidente do PPE, Manfred Weber, disse que o grupo apoia o ex-presidente do Parlamento Europeu Antonio Tajani.

"Vamos apoiar qualquer governo que tenha uma abordagem clara a favor da UE, a favor da Ucrânia e a favor do Estado de direito", disse Weber a caminho da reunião.

"Estou feliz por Antonio Tajani estar aqui. Ele é a garantia da posição pró-Atlântica da FI", indicou o líder do PPE.

Na reunião do PPE, Weber acrescentou: "como possível ministro dos Negócios Estrangeiros deste governo, Antonio Tajani seria um símbolo da continuidade do novo governo italiano e da sua postura pró-Europa".

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ecoou esses sentimentos.

"Irei conhecer [António] Tajani (...). Eu tenho falado com todos os líderes políticos italianos. A minha mensagem para a Itália é para permanecer no coração da Europa. Não tenho dúvidas de que sim e não tenho dúvidas do seu apoio à Aliança Atlântica e à Ucrânia", acrescentou Metsola.